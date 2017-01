ചെന്നൈ: ജല്ലിക്കെട്ട് നടന്നെങ്കിലും മറീന ബീച്ചില്‍ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് പോകാത്ത സമരക്കാരെ പോലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കുന്നു. രാവിലെ ആറരയോടെ വന്‍ പോലീസ് സന്നാഹമെത്തിയാണ് സമരക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്.

സമരം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇനി പിരിഞ്ഞ് പോകണമെന്നും പോലീസ് സമര നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും പിരിഞ്ഞ് പോകാന്‍ കൂട്ടാക്കത്തതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ച ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്.

പകുതിയോളം ആളുകള്‍ പോലീസിനോട് സഹകരിച്ചുവെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ കടലിന് സമീപത്തായി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോലീസ് എത്തിയാല്‍ കടലിലേക്ക് ചാടുമെന്നാണ് ഇവരുടെ ഭീഷണി.

വിദ്യാര്‍ഥികളും സ്ത്രീകളുമടക്കമുള്ള സമരക്കാര്‍ പോലീസ് അഭ്യര്‍ഥനയെത്തുടര്‍ന്ന് പിരിഞ്ഞ് പോയി. തീവ്രസ്വഭാവമുള്ള സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഒഴിഞ്ഞ് പോകാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ ഭീഷണിയുമായി നില്‍ക്കുന്നത്. ഇവര്‍ തീരത്തിനടുത്തെത്തി കൈകോര്‍ത്ത് നില്‍ക്കുകയാണ്.

ബീച്ചിലേക്കുള്ള റോഡുകളെല്ലാം പോലീസ് രാത്രിയോടെ തന്നെ അടച്ചിരുന്നു. പുതിയതായി ആളുകള്‍ ബീച്ചിലേക്കെത്തുന്നത് തടയുന്നുണ്ട്.

മറീനയിലെ പ്രക്ഷോഭം ഇത് ഏഴാം ദിവസമാണ്. ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ ചില സമര സംഘടനകള്‍ തൃപ്തരല്ല. ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.

അതേസമയം പ്രക്ഷോഭത്തില്‍നിന്ന് ഒരുവിഭാഗം പിന്മാറി. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നവര്‍ക്കിടയിലെ ഭിന്നിപ്പ് മറനീക്കി പുറത്തുവന്നത്.



നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓര്‍ഡിനന്‍സ് തൃപ്തികരമാണെന്ന് അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമരം തുടരുന്നതിനുപിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയഗൂഢാലോചനയുണ്ടോയെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെ സമരം നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുകയാണെന്നും അവര്‍ അറിയിച്ചു.

ജല്ലിക്കെട്ടിനുള്ള നിയമഭേദഗതി ഇന്ന് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ പാസാക്കിയേക്കും. 1960-ലെ തമിഴ്‌നാട് മൃഗപീഡനനിരോധനനിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ജല്ലിക്കെട്ട് നടത്താന്‍ ഭാവിയില്‍ യാതൊരുവിധ നിയമതടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

രാവിലെ ഗവര്‍ണര്‍ സി.എച്ച്. വിദ്യാസാഗര്‍ റാവുവിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗത്തോടെ യോഗംതുടങ്ങും. തമിഴ്‌നാട് ഗവര്‍ണറായി ചുമതലയേറ്റശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വിദ്യാസാഗര്‍ റാവു നിയമസഭയെ അഭിസംബോധനചെയ്യുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര ഗവര്‍ണറായ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടിനാണ് തമിഴ്‌നാട് ഗവര്‍ണറുടെ അധികച്ചുമതലയേറ്റത്.

#WATCH: Police trying to forcefully evict protesters from Chennai's Marina Beach #Jallikattu pic.twitter.com/Zc1tVs8Dbh