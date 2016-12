ചെന്നൈ: തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി അന്തരിച്ച തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ മരണത്തില്‍ അനുശോച പ്രവാഹം.

ജയലളിതയുടെ മരണം ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വലിയ വിടവുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ജയലളിതയുടെ ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഏറെ വലുതായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും, സ്ത്രീകള്‍ക്കും താഴെ തട്ടിലുള്ളവര്‍ക്കും ജയലളിത പ്രചോദനമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Jayalalithaa ji’s connect with citizens, concern for welfare of the poor, the women & marginalized will always be a source of inspiration.