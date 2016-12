ചെന്നൈ: ഹൃദയസ്തംഭനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമം തുടരുന്നു.

പ്രത്യേക ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജയലളിതയുടെ ഹൃദയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാവരും പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നും അപ്പോളോ ആസ്പത്രി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

ലണ്ടനില്‍ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധന്‍ ഡോ..റിച്ചാര്‍ഡ് ബെലെയുടെസഹായം ആസ്പത്രി അധികൃതര്‍ തേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സ. ഇതു കൂടാതെ ഡല്‍ഹി എയിംസില്‍ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും നാളെ ചെന്നൈയിലെത്തുന്നുണ്ട്.

TN CM Jayalalithaa is on extracorporeal membrane heart assist device,being treated by expert doctors & critical care specialists:Apollo Hosp