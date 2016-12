ചെന്നൈ: അപ്പോളോ ആസ്പത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയ്ക്ക് ഹൃദായാഘാതം.

അപ്പോളോ ആസ്പത്രി രാത്രിയോടെ പുറത്തുവിട്ട വാര്‍ത്തക്കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൃദായാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് വാര്‍ഡില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ജയലളിതയെ വീണ്ടും ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി,.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്കും അഞ്ചിനുമിടയിലാണ് അവർക്ക് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത്.രാത്രി ഒമ്പതരയോടെയാണ് ആസ്പത്രി അധികൃതർ ഇക്കാര്യം പുറത്ത് വിട്ടത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ആസ്പത്രിയില്‍ തുടരുന്ന ജയലളിത ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കിടയിലാണ് അവര്‍ക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായത്.

ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ദ്ധര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ജയലളിതയെന്ന് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ ആസ്പത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Tamil Nadu CM Jayalalithaa suffered a cardiac arrest this evening, says Apollo Hospital. She is being treated, monitored by experts pic.twitter.com/dUceqoCpW7