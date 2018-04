ജമ്മുകശ്മീര്‍: നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ പാക് സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. റൈഫിള്‍മാന്‍മാരായ വിനോദ് സിങ്, ജാകി ശര്‍മ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ജമ്മുവിലെ രജൗറി ജില്ലയിലുള്ള സുന്ദര്‍ബനി സെക്ടറിലാണ് പാക് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.15 നാണ് പ്രകോപനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പാക് സൈന്യം വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചത്.

മെഷിന്‍ ഗണ്ണുകളും മോര്‍ട്ടാര്‍ ഷെല്ലുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പാക് സൈന്യത്തിന്റെ പ്രകോപനം. തുടര്‍ന്ന് സൈന്യം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വിനോദ് സിങ്ങിനും ജാകി ശര്‍മയ്ക്കും വെടിയേല്‍ക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവര്‍ പിന്നീട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏഴുദിവസത്തിനിടെയുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനമാണ് ഇത്. ഏപ്രില്‍ മുന്നിന് പൂഞ്ചില്‍ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ പാക് സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ഒരു ജവാന് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ നാലുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2018 ലെ ആദ്യ രണ്ടുമാസത്തിനിടെ പാകിസ്താന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് 633 വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 432 സംഭവങ്ങളും നിയന്ത്രണരേഖയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ടുമാസത്തിനിടെ 10 സൈനികരും 12 സാധാരണക്കാരും പാക് വെടിവെപ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

