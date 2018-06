കശ്മീര്‍: ജമ്മു കാശ്മീരില്‍നിന്നുള്ള ഉന്നത ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സഹോദരന്‍ ഭീകരസംഘടനയില്‍ ചേര്‍ന്നതായി സൂചന. ഷോപിയാനിലെ ദ്രാഗുഡ് സ്വദേശിയായ ഷംസ് ഉള്‍ ഹഖ് മെങ്‌നുവാണ് ഭീകരസംഘടനയില്‍ ചേര്‍ന്നതായി സംശയിക്കുന്നതെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ എജന്‍സിയായ ഐ എ എന്‍ എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ശ്രീനഗറില്‍ യുനാനി മെഡിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് സര്‍ജറി (ബി യു എം എസ്)വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ഷംസ്. മേയ് 26 മുതല്‍ ഇയാളെ കാണാനില്ല. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ഇയാളെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതരെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല.

ജമ്മു കശ്മീരിനു പുറത്താണ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഇയാളുടെ സഹോദരന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഷംസ് ഭീകരസംഘടനയില്‍ ചേര്‍ന്നുവെന്ന വിവരം ശരിയാണെങ്കില്‍ ഇയാളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

