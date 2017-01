ന്യൂഡല്‍ഹി: തമിഴ്‌നാടിന്റെ സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തമിഴ്‌നാടിന്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തില്‍ അഭിമാനമുണ്ട്. അത് നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കും. തമിഴ്‌നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കേന്ദ്രം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു. ജെല്ലിക്കെട്ട് നടത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സ് തയാറായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ ഈ ട്വീറ്റ്‌

We are very proud of the rich culture of Tamil Nadu. All efforts are being made to fulfil the cultural aspirations of Tamil people.