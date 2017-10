കശ്മിര്‍: ശ്രീനഗര്‍ വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയുണ്ടായ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ജയ്ഷ് ഇ മുഹമ്മദ് ഭീകരന്‍ ഖാലിദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബാരാമുള്ളയില്‍ സുരക്ഷാസേന നടത്തിയ വെടിവെപ്പിലാണ് ഖാലിദ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് എന്‍ ഡി ടി വി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പാകിസ്ഥാന്‍ പൗരനായ ഖാലിദ് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ലഡൂരയില്‍ ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന സ്‌പെഷല്‍ ഓപറേഷന്‍സ് ഗ്രൂപ്പിനു നേര്‍ക്ക് ഖാലിദ് വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സൈന്യം നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിലാണ് ഇയാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

