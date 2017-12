ഷിംല: ഹിമാചല്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ബിജെപി നേതാവ് ജയ്‌റാം താക്കൂര്‍ സ്ഥാനമേല്‍ക്കും. കേന്ദ്ര നേതാക്കളായ നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന് ബിജെപി ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചത്.

Jairam Thakur being greeted by Prem Kumar Dhumal, JP Nadda, Shanta Kumar on being chosen as the Legislature party leader in Himachal Pradesh pic.twitter.com/bjZypjt1U6