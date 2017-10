ന്യൂഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ മന്ത്രിമാര്‍ക്കും എം എല്‍ എമാര്‍ക്കും ജഡ്ജിമാര്‍ക്കും എതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഓര്‍ഡിനന്‍സിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. "മാഡം മുഖ്യമന്ത്രി, എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയും പറയട്ടെ നാം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണുള്ളത്. ഇത് 2017 ആണ്. 1817 ല്‍ അല്ല"- രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

4700 ല്‍ അധികം തവണയാണ് രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്, റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Madam Chief Minister, with all humility we are in the 21'st century. It's 2017, not 1817. https://t.co/ezPfca2NPS