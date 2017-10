ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരില്‍ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുഖ്യപരിഗണന നല്‍കുമെന്ന് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോ (ഐ.ബി) മുന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ദിനേശ്വര്‍ ശര്‍മ.

ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്ത് ഉയരാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

8-10 ദിവസത്തിനകം കശ്മീരിലേക്ക് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയശേഷം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും. കശ്മീരില്‍ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവും മുഖ്യ പരിഗണന നല്‍കും. സംഘര്‍ഷത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 1979 ബാച്ച് ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശര്‍മ 2014 - 2016 കാലത്താണ് ഐ.ബി ഡയറക്ടറായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ 2002 നുശേഷം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നിയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മധ്യസ്ഥനാണ് ശര്‍മ.

