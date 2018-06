പട്‌ന: അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനത്തില്‍ എല്ലാവരും യോഗ പരിശീലിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവും ബിഹാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സുശീല്‍ മോദി. യോഗ ദിനാചരണ പരിപാടികളില്‍ നിന്നും എന്‍ഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ ജെഡിയുവിന്റെ നേതാക്കള്‍ വിട്ടുനിന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാട്‌നയിലെ പാടലീപുത്രയില്‍ നടന്ന യോഗ പരിശീലനത്തില്‍ ജെഡിയുവിന്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ബി.ജെ.പിയും ജെ.ഡി.യുവും തമ്മിലുളള ബന്ധം വഷളാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് യോഗപരിശീലനത്തില്‍ നിന്നുളള ബഹിഷ്‌കരണമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കാണ് എങ്ങും തൊടാതെയുള്ള മറുപടി സുശീല്‍ മോദി നല്‍കിയത്.

'യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല. നിരവധി ജെ.ഡി.യു, ആര്‍.ജെ.ഡി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ യോഗ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പൊതുസ്ഥലത്ത് യോഗ പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല' - സുശീല്‍ മോദി പറഞ്ഞു. യോഗ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അത് പൊതുഇടങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല എവിടെയും പരിശീലിക്കാവുന്നതാണെന്നും ആയിരുന്നു ജെഡിയു നേതാവ് ബശിഷഠ് നാരായണന്‍ സിംഗിന്റെ പ്രതികരണം.

