ന്യൂഡല്‍ഹി: ജനുവരി 12-ന് ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം (ഐഎസ്ആര്‍ഒ) വിക്ഷേപിച്ച കാര്‍ട്ടോസാറ്റ്-II ല്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഐഎസ്ആര്‍ഒ പുറത്തുവിട്ടു.

ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത് ഉപഗ്രഹമായ കാര്‍ട്ടോസാറ്റ്-II ഉള്‍പ്പെടെ 31 ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഒ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇതില്‍ കാര്‍ട്ടോസാറ്റില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രമാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

