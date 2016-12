ലണ്ടന്‍: സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ഐഎസിനെതിരായി പോരാടിയ കുര്‍ദിഷ് യുവതിയുടെ തലയ്ക്ക് ഐഎസ് വിലയിട്ടത് പത്തു ലക്ഷം ഡോളര്‍. ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് സൈനികയായ 23 വയസ്സുള്ള ജോവന്ന പലാനി എന്ന യുവതിയുടെ തലയ്ക്കാണ് ഐഎസ് തീവ്രവാദികള്‍ വിലയിട്ടത്.

പലാനിയെ വധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പാരിതോഷികം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നതായി ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഡെന്‍മാര്‍ക്കിന്റെ നിയമം തെറ്റിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ കോപ്പന്‍ഹേഗനില്‍ തടവില്‍ കഴിയുകയാണ് പലാനി.

അനുവാദം കൂടാതെ രാജ്യം വിടരുതെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം തെറ്റിച്ചതിനാണ് വിചാരണ കാത്ത് പലാനി തടവില്‍ കഴിയുന്നത്. കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം വരെ തടവ് ലഭിച്ചേക്കാം. ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് സൈന്യത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന് ഐഎസിനെതിരായി പോരാടിയ തന്നെ രാജ്യം തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലാനി ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിപ്പെഴുതിയിരുന്നു.

ഇറാനിയന്‍ വംശജയായ പലാനി, ഗള്‍ഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇറാഖിലെ ഒരു അഭയാര്‍ത്ഥി ക്യാമ്പിലാണ് ജനിച്ചത്. ഐഎസിനെതിരായി പോരാടുന്നതിന് പഠനം പാതിവഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് സൈന്യത്തില്‍ ചേന്നു. സിറിയയിലും ഇറാഖിലും പലാനിയുടെ പോരാട്ടങ്ങള്‍ ഐഎസിനെ ഏറെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

This is Joanna Palani.

ISIS offers $1m to anyone killing her.



Denmark put her in jail for killing ISIS terrorists.... pic.twitter.com/N4IwOmLadp