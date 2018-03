ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്രെയിനുകളിലെ പൊടിപിടിച്ച കോച്ചുകളും വൃത്തിഹീനമായ ശുചിമുറികളും പഴങ്കഥയാകുന്നു. സാധാരണകാര്‍ക്കും ആഡംബരയാത്രയൊരുക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ. ആഡംബരത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ആദ്യ കോച്ചുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ച ട്രെയിനിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഓള്‍ഡ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലാണ് പച്ചകൊടി വീശിയത്.

സഞ്ചരിക്കുന്ന വീട് എന്ന പ്രതീതിയാണ് ഈ ട്രെയിന്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കിടപ്പ് മുറികളും അതിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ശുചിമുറികളും ലിവിങ് റൂം അടുക്കളയും ചേര്‍ന്നതാണ് ഓരോ കോച്ചുകളും. കോച്ചുകളുടെ ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്റ് ചെയ്തത്.

IRCTC is operating first Railway Saloon Coach tour departed yesterday from Old Delhi Railway Station. It is like a moving house having two exclusive bedrooms with attached bath, a large living cum dining room, kitchenette and rear window for watching the spectacular views. pic.twitter.com/T49lOHM6Tp