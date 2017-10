ന്യൂഡല്‍ഹി: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പഴയ പ്രസംഗത്തെ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയാക്കി ട്വിറ്റര്‍. വിദ്യാര്‍ഥികളുമായുള്ള വീഡിയോ സംവാദത്തിനിടെ മാറുന്നത് കാലാവസ്ഥയല്ല, നമ്മളും നമ്മുടെ ശീലങ്ങളുമാണെന്നുള്ള മോദിയുടെ പരാമര്‍ശമാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ട്രോളുകള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചയ്ക്കും വിഷയമാവുന്നത്.

വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് സംവാദത്തിനിടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം പരിസ്ഥിതിയില്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അസ്സാമില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ സംശയം.

ഗുരുതരമായ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തില്‍ അസ്സമില്‍ നിന്നുള്ള ഞങ്ങള്‍ ആശങ്കാകുലരാണ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി എന്തൊക്കെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനാവുമെന്നായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ചോദ്യം. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികള്‍ വരെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെൃക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന പരാമര്‍ശത്തോടെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്.

ശൈത്യകാലത്ത് പ്രായമേറിയ ആളുകള്‍ ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ തണുപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത് തണുപ്പ് വര്‍ധിച്ചതല്ല, പ്രായാധിക്യം മൂലം തണുപ്പ് സഹിക്കാനുള്ള അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്കാണ് കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സമാനമായി കാലവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പകരം നമ്മളാണ് മാറിയത്. നമ്മുടെ ശീലങ്ങളാണ് മാറിയത്. ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത നമ്മുടെ ശീലങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി പൂര്‍ണമായും തകര്‍ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു മോദി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ മറുപടി.

രണ്ട് വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയതെങ്കിലും മോദിയുടെ പ്രസ്താവന വീഡിയോ സഹിതം ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഉയര്‍ന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയെ ട്രോളിയും നിരവധി ചര്‍ച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്.

Prime Minister of India #Modi on climate change:



It is not #climate but our human bodies are changing

😃😃😃😂😂😂👏👏👏💆💆💆 pic.twitter.com/YDGSZAGqvR — Saiyid Shah (@ImSyedNoor) October 12, 2017

Modi ji,on Climate change!

He denies Climate change ; But, We people have changed ! What to do with Modi...! pic.twitter.com/FHjaqaeZYg — S Rajasekar 🇮🇳 (@srspdkt) October 25, 2017

Joke of the Day #Modi on Climate change.😜😜 pic.twitter.com/GGEch5fS2j — Yasmeen Ali (@yasmeen_9) October 12, 2017

Answer for those who are concerned about Climate change by legendary Dr MODI😂

Must (👁 👁) https://t.co/j2XgtDXFoJ — waheed Nageen (@gilgit77) October 25, 2017

2015ല്‍ തന്നെ യുഎന്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിലും മോദി സമാനമായ പരാമര്‍ശം നടത്തിയിരുന്നു. കലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്ന രീതിയില്‍ യാതൊന്നും ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാല്‍ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഞങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമാണ് അതെന്നും മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

മോദിയെ പരിഹസിക്കാനായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് 2012ല്‍ ചെയ്ത ട്വീറ്റും ചിലര്‍ പൊടിത്തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഗോള താപനം സുഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ്.