ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയിലെ ആറംഗ വനിതാസംഘം സെപ്തംബറില്‍ സമുദ്രപര്യടനം ആരംഭിച്ചത് ലോകശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചിരുന്നു. മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താനും സ്ത്രീശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുമുള്ള ഈ നാവിക സാഗര്‍ പരിക്രമ ഇന്ന് വേറിട്ടൊരു ചരിത്രം കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അറ്റ്‌ലാന്റിക്, പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥലമായ കേപ് ഹോണ്‍ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് സംഘം.

#WATCH The tri-colour hoisted with great pride & josh onboard #INSVTarini as she crossed the Cape Horn (designated point by Lat/Long): Indian Navy pic.twitter.com/dF9mlJ4IdS

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോ മണിക്കൂറില്‍ 70 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ വീശിയ കാറ്റോ വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഐഎന്‍എസ് വി തരിണിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പെണ്‍സംഘം ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ പതാക കപ്പലില്‍ ഉയര്‍ത്തിയശേഷമായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ തുടര്‍യാത്ര.

വനിതാസംഘത്തിന്റെ നേട്ടത്തില്‍ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Wonderful news! Delighted that INSV Tarini has rounded Cape Horn in the last few hours. We are extremely proud of their accomplishments. pic.twitter.com/edmCvfecDN