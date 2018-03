ഗുവഹാത്തി: സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേല്‍ക്കും മുമ്പേ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് നാഗാലാന്‍ഡിലെ ഒരു വിഭാഗം എംഎല്‍എമാര്‍ നിവേദനം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. സഞ്ചരിക്കാന്‍ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ വാഹനംതന്നെ വേണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നാഗാലാന്‍ഡ് അസംബ്ലി കമ്മീഷണര്‍ക്കും സെക്രട്ടറിക്കും എം.എല്‍.എമാര്‍ നിവേദനം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയായ നാഗാ പീപ്പിള്‍സ് ഫ്രണ്ടിലെ 27 എംഎല്‍എമാരില്‍ 11 പേരാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാന്‍ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ വേണമെന്ന നിവേദനം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. എംഎല്‍എമാര്‍ക്കായി റെനോ ഡസ്റ്റര്‍ വാഹനം നല്‍കാന്‍ അസംബ്ലി സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് തീരുമാനിച്ചെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടായ നീക്കം. പരിപാലന ചെലവുകള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ഡെസ്റ്റര്‍ വേണ്ടെന്ന് വച്ചതെന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു. നാഗാലാന്റിലെ റോഡുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അനുയോജ്യമായത് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ തന്നെയാണെന്നാണ് എംഎല്‍എമാരുടെ അഭിപ്രായം.

എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അസംബ്ലി സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നകാര്യത്തില്‍ ഇനിയും സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നാഗാ മാധ്യമമായ ദി മോറങ് എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. റെനോ ഡസ്റ്ററിന് 13 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് വില. എംഎല്‍എമാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ മോഡലിനാവട്ടെ വില 22 ലക്ഷത്തോളം വിലവരും.

2003 മുതല്‍ ഭരണപക്ഷത്തായിരുന്ന നാഗാ പീപ്പിള്‍സ് ഫ്രണ്ട് ബിജെപി സഖ്യത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തായതോടെയാണ് ഇക്കുറി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത്. നാഷണലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഇത്തവണ ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടതും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിച്ചതും.

