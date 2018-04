ന്യൂഡല്‍ഹി: ജസ്റ്റിസ് ലോയയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച ദുരൂഹത പുറത്തുവരുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ പ്രതീക്ഷ നശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ലോയയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന്, പ്രതീക്ഷ നശിച്ചതായും എല്ലാം ആസൂത്രിതമാണെന്നും ലോയയുടെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്.

'ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്ക് സത്യം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷ നശിക്കുന്നില്ല.' രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ലോയയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രതികരണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ലിങ്കും ഒപ്പം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

“There is no hope left, everything is managed” say Judge Loya’s family.



I want to tell them, there is hope. There is hope because millions of Indians can see the truth.



India will not allow Judge Loya to be forgotten.https://t.co/qSczy4kmZr