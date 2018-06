ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറക്കാന്‍ പുതിയ മാര്‍ഗവുമായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ അഞ്ച് രൂപ തിരികെ നല്‍കുന്ന യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചാണ് റെയില്‍വേ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തെ തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ വഡോദര റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലാണ് ഈ യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചത്. കുപ്പി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനൊപ്പം യന്ത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ അഞ്ച് രൂപ പേടിഎം വാലറ്റില്‍ എത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് യന്ത്രത്തില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തില്‍ യാത്രക്കാര്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി സംസ്‌കരിച്ച് ട്രെയിനുകളില്‍ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് റെയില്‍വേയുടെ പദ്ധതി.

യന്ത്രങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കുപ്പി പൊടിച്ച് സംസ്‌കരിച്ചശേഷം രൂപമാറ്റം വരുത്തി പാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാണ് റെയില്‍വേയുടെ പദ്ധതി. ഇതിന്റെ ആദ്യ ചുവടുവയ്‌പ്പെന്നോണം ഐആര്‍സിടിസി എട്ട് രാജധാനി, ശദാബ്ദി ട്രെയിനുകളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ നിര്‍മിച്ച പാത്രത്തിലാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തത്.

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തടയാനുള്ള ചുവടുവയ്പ്പ് ആരംഭിച്ചതായി റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ ട്വിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാല് ശദാബ്ദി ട്രെയിനുകളിലും നാല് രാജധാനിയിലും മണ്ണില്‍ അലിയുന്ന പാത്രങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തതായും മന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

A Small Step to Beat Plastic Pollution: On #WorldEnvironmentDay, Indian Railways has started using fully biodegradable packages in 4 Shatabadi and 4 Rajadhani trains from Delhi, contributing towards a greener planet. pic.twitter.com/ILcwHN1wgK