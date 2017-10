ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സമാധാനദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോംഗോയില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്കു നേരെ ആക്രമണം.വടക്കന്‍ കിവു പ്രവിശ്യയിലെ ലുബേറോയില്‍ വെച്ചാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എഫ് പിയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Indian UN peacekeepers repulsed attack by a local armed group in Congo on Oct 6th. 2 attackers killed, 2 Indian peacekeepers also injured. pic.twitter.com/kO5ScYH5yg