ന്യൂഡല്‍ഹി: മെകുനു ചുഴലിക്കാറ്റില്‍പ്പെട്ട് യെമനിലെ സൊകോത്ര ദ്വീപില്‍ കുടുങ്ങിയ 38 ഇന്ത്യക്കാരെ നാവികസേന രക്ഷപെടുത്തി. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. പത്ത് ദിവസം മുമ്പാണ് ചുഴലിക്കാറ്റില്‍പ്പെട്ട് 38 ഇന്ത്യക്കാര്‍ സൊകോത്ര ദ്വീപില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇവരെ രക്ഷപെടുത്താന്‍ നാവികസേന രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

ഓപ്പറേഷന്‍ നിസ്താര്‍ എന്ന് പേരുനല്‍കിയ ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ ഐ.എന്‍.എസ് സുകന്യ എന്ന കപ്പലുപയോഗിച്ച് നാവികസേന രക്ഷപെടുത്തിയത്. രക്ഷപെടുത്തിയ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഉടന്‍ വൈദ്യസഹായവും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ടെലിഫോണ്‍ സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കിയെന്ന് നാവികസേനാ വക്താവ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സൊകാത്ര ദ്വീപില്‍നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കപ്പല്‍ പോര്‍ബന്ദറിലെത്തും. മെയ് 24നാണ് മെകുനു ചുഴലിക്കാറ്റ് സൊകോത്ര ദ്വീപില്‍ നാശം വിതച്ചത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ദ്വീപില്‍ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാര്‍ മതിയായ ഭക്ഷണവും ശുദ്ധജലവുമില്ലാതെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

