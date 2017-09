പനാജി: പായ്ക്കപ്പലില്‍ ലോകം ചുറ്റിവരാനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ ആദ്യവനിതാസംഘത്തിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി. നാവിക സാഗര്‍ പരിക്രമ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന യാത്രയില്‍ ആറ് വനിതകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ലെഫ്. കമാന്‍ഡര്‍ വര്‍തിക ജോഷിയാണ് ടീം കപ്പിത്താന്‍. ലെഫ്. കമാന്‍ഡര്‍മാരായ പ്രതിഭ ജംവാല്‍, പി സ്വാതി, ലെഫ്റ്റനന്റുമാരായ എസ് വിജയാദേവി, ബി ഐശ്വര്യ, പായല്‍ ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്.

പനാജി തീരത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട യാത്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ ഫ്‌ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ള ഐ എന്‍ എസ് വി തരിണിയെന്ന പായ്ക്കപ്പലിലാണ് ഇവരുടെ യാത്ര. അടുത്തമാര്‍ച്ചില്‍ പനാജി തീരത്താണ് യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത്.

Goa: Union Defence Minister Nirmala Sitharaman at flagging-off ceremony of 'Navika Sagar Parikrama' in Panaji pic.twitter.com/o0SB1IvASZ

യാത്ര തിരിച്ച വനിതകളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രത്യേകതയുള്ള ദിനമാണിന്ന്. നാവികസേനയിലെ ആറ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ ലോകം ചുറ്റിവരാനുള്ള യാത്രക്ക് ഐ എന്‍ എസ് വി തരിണിയില്‍ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

Today is a special day! 6 women officers of the Navy begin their journey of circumnavigating the globe on board INSV Tarini.