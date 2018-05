ലഖ്‌നൗ: പാകിസ്താനിലെ ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞന്റെ വീട്ടില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷക്കാലത്തോളം ജോലി ചെയ്ത പാചകക്കാരന്‍ ഐഎസ്‌ഐ ചാരനായിരുന്നെന്ന് കണ്ടെത്തി. പാക് ചാരസംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി രഹസ്യവിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിനല്കിയ ഇയാള്‍ പണം പ്രതിഫലമായി കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ രമേഷ് സിംഗ് എന്ന 35കാരനെയാണ് തീവ്രവാദവിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡും മിലിട്ടറി ഇന്റലിജന്‍സ് ഉദ്യേഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഗരളി ഗ്രാമത്തിലെ സ്വവസതിയില്‍ നിന്നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2015 മുതല്‍ 2017 വരെയുള്ള കാലത്താണ് പാകിസ്താനിലെ ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞന്റെ വീട്ടില്‍ രമേഷ് സിംഗ് പാചകക്കാരനായി ജോലിചെയ്തത്. അവിടെയെത്തിയശേഷം ഇയാള്‍ പാക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്‌ഐയുമായി രഹസ്യബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു.

പണം പ്രതിഫലമായി നല്കാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തില്‍ വീണ രമേഷ് സിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഡയറിയും ചില രേഖകളും ഐഎസ്‌ഐക്ക് കൈമാറിയതായാണ് വിവരം. ഇയാളുടെ മുതിര്‍ന്ന സഹോദരന്‍ സൈനികനാണ്. പാകിസ്താനില്‍ നിന്ന് തിരികെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ രമേഷ് സിംഗ് തന്റെ 8 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടബാധ്യതകള്‍ തീര്‍ത്തിരുന്നു. ഇയാള്‍ക്ക് എത്രത്തോളം തുകയാണ് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും എഡിജിപി അനന്ത് കുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

content highlights: Indian diplomat’s cook who gave info to ISI was arrested