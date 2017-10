സിഡ്‌നി: കയര്‍ കട്ടിലുകള്‍ നമ്മുടെ വീടുകളില്‍നിന്ന് പൂര്‍ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും സര്‍വ്വസാധാരണമാണ് ചണത്തിന്റെ കയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് മെടഞ്ഞ കട്ടിലുകള്‍ (ചാര്‍പോയ്). സാധാരണക്കാര്‍ വീടിനുള്ളിലോ പുറത്തോ കിടന്നുറങ്ങാനും വിശ്രമിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വീട്ടുപകരണം.

എന്നാല്‍, ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഈ കട്ടില്‍. ഒരെണ്ണം വാങ്ങാന്‍ ഒരു ഐഫോണ്‍ 7 വാങ്ങാനുള്ള പണം മുടക്കണം. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പരസ്യത്തില്‍ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വില്‍പനയ്ക്കുവെച്ചിരിക്കുന്ന അത്യപൂര്‍വ്വവും ആരോഗ്യദായകവുമായ അപൂര്‍വ്വവസ്തുവാണ് ഈ കട്ടില്‍. ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയതോതില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ് ഈ പരസ്യം.

ഈ വിശേഷപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യന്‍ കട്ടിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളോടെയാണ് പരസ്യ നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെയേറെ സുഖപ്രദവും പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യന്‍ രൂപകല്‍പനയിലുള്ള ഓസ്ട്രേലിയന്‍ നിര്‍മിതവുമാണ് കട്ടില്‍ എന്നതാണ് വിശേഷണം. മേപ്പിള്‍ മരത്തിന്റെ തടികൊണ്ട് നിര്‍മിച്ചതാണ് കട്ടില്‍. കൈകൊണ്ടാണ് കട്ടിലിന്റെ കയര്‍ പാകിയിരിക്കുന്നതെന്നതും കട്ടിലിന്റെ സവിശേഷതയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പത്തില്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുമെന്നും പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നു.

If this is real #Indians can mint money in #Australia selling our old stuff - #Charpoy #CaneFurniture #Mora #ClothesHorses #ClayUtensils ... pic.twitter.com/fnRaFuhdcI