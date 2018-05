ജയ്പുര്‍: വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ച മാതൃകയിലുള്ള എയര്‍ കാവല്‍റി സൈനിക മാതൃക ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പരീക്ഷിച്ചു. രാജസ്ഥാന്‍ മരുഭൂമിയിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

ടാങ്കുകളും മറ്റ് യന്ത്രവത്കൃത ആയുധങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള സായുധ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം.

ഭാവിയില്‍ കരസേനയെ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്‌ സായുധ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പരീക്ഷണം. വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്ക ശത്രുക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടത് എയര്‍ കാവല്‍റി മാതൃകയിലൂടെയായിരുന്നു.

സായുധ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളില്‍ തന്നെ മാറ്റം വരുത്താനാണ് സൈന്യം പദ്ധതിയിടുന്നത്. കരയുദ്ധത്തിന്റെ രീതി തന്നെ മാറ്റി ശത്രുക്കളെ സായുധ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെയും ഒപ്പും ടാങ്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചും ഒരേ സമയം ആക്രമിക്കുന്ന പുതിയ സങ്കേതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പരീക്ഷണം.

ടാങ്കുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളുമായി പൂര്‍ണമായും സംയോജിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് എയര്‍ കവല്‍റി. പരീക്ഷണ പറക്കലില്‍ തന്നെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സായുധഹെലികോപ്റ്റര്‍ കാഴ്ച വെച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

സായുധ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ വരവോടെ സൈന്യം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാകുമെന്നും, ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഒന്നിലധികം മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചടി സാധ്യമാകുമെന്നും സൈനിക മേധാവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള ആക്രമണമായതിനാല്‍ സമയ ദൈര്‍ഘ്യം കുറയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിന് എയര്‍ കാവല്‍റിയില്‍ അള്‍ട്ര മോഡേണ്‍ സെന്‍സറുകളും ഉന്നത ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വളരെ ഉയരത്തിലും ആക്രമണം നടത്താന്‍ കഴിയുന്ന ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട്‌ ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ മള്‍ട്ടി റോള്‍ എഎച്ച്-64 ഇ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ അമേരിക്കന്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ബോയിങ് നിര്‍മിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ആറ് അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ വാങ്ങാന്‍ സൈന്യത്തിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചത്. 4168 കോടി രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനായി അനുവദിച്ചത്.

Ex #VijayPrahar. Strike formations of the Sapta Shakti Command rehearsed offensive maneuvers involving attack helicopters operating in conjunction with Tanks to deliver & destroy the enemy armour. Christened as 'The Air Cavalry', the concept was tried in the exercise.#IndianArmy pic.twitter.com/fIypBWijnv