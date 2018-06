ന്യൂഡല്‍ഹി: 2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണവിവരങ്ങള്‍ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യക്കു ലഭിക്കുമെന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍.

സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിലെ ബാങ്കുകളില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം 50.2 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് ഏഴായിരം കോടിയായെന്ന് സ്വിസ് നാഷണല്‍ ബാങ്കിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 2017 ലെ കണക്കായിരുന്നു പുറത്തുവന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗോയലിന്റെ പ്രതികരണം.

അടുത്ത സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും. കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തുന്നവര്‍ക്ക് എതിരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും- ഗോയല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

"രാജ്യത്തിനു പുറത്ത് പണം സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഇന്ന് ആര്‍ക്കും ധൈര്യമില്ല". സര്‍ക്കാരിന്റെ കഠിന പരിശ്രമം മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമായതെന്നും ഗോയല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 2018 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ 2019 മാര്‍ച്ച് 31നുള്ളില്‍ എല്ലാ രേഖകളും ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയും സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡും തമ്മിലുള്ള കരാറെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

