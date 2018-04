ന്യൂഡല്‍ഹി: ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ ലൈംഗിക കുറ്റവാളികളുടെ വിവരശേരണം നടത്തുന്നു.

ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പെട്ടവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും മറ്റും നിലവില്‍ ലോകത്തെ എട്ടു രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ ലൈംഗിക കുറ്റവാളികളുടെ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഇനി ഇന്ത്യകൂടി ചേരുകയാണ്.

പന്ത്രണ്ടു വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ മന്ത്രസഭാ യോഗത്തിലാണ് നാഷണല്‍ ക്രൈം റെക്കോഡ്‌സ് ബ്യൂറോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റേേബസ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചത്. ലൈംഗിക കുറ്റവാളികളുടെ പേരും വിവരവും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസ്. ഇത്തരം കുറ്റവാളികളെ നിരീക്ഷിക്കുക, ഭാവിയിയിലെ കുറ്റകൃത്യം പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ഡാറ്റബേസ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണപ്രപദേശങ്ങള്‍ക്കും പോലീസിനും ഈ ഡാറ്റ ലഭ്യമാവും. അതേസമയം കുറ്റവാളികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന്ഇത്തരം ഡാറ്റകള്‍ വലിയ വിലങ്ങുതടിയാവുമെന്ന് പല സംഘടനകളും വാദിക്കുന്നുണ്ട്.

യുഎസില്‍ ഈ ഡാറ്റകള്‍ പരസ്യരേഖയാണ്. എന്നാല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, അയര്‍ലന്‍ഡ്, ന്യൂസിലന്‍ഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ട്രിനിഡാഡ്, യുകെ, ടൊബാഗോ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഈ വിവരം നിയമപാലന വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കു മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ.

അതേസമയം ഇന്ത്യയില്‍ ഈ രേഖകള്‍ പരസ്യമാണോ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത ഇല്ല.

'ഇത്തരമൊരു ഡാറ്റാബേസ് വന്നാല്‍ അത് കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് ശിക്ഷാ കാലയളവിന് ശേഷം ജോലിയോ പുനരധിവാസമോ ലഭിക്കുന്നതിന് വിഘാതമാവും. ലോകമൊട്ടുക്കും ഇത്തരം ഡാറ്റബേസുകള്‍ പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ', ബാലാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകയായ ഭാരതി അലി പറയുന്നു.

