ന്യൂഡല്‍ഹി: യുഎന്‍ ജനറല്‍ അസംബ്ലിയില്‍ അമേരിക്കക്കെതിരേ ഇന്ത്യ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് ബിജെപി എംപി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി. ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ജറുസലേമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച അമേരിക്കൻ നടപടിക്കെതിരേയാണ് ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ നിലപാടിനെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി വിമർശിച്ചത്.

സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമിയുടെ പ്രതികരണത്തെ അനുകൂലിച്ച് നിരവധി പേർ പ്രസ്താവന റീ ട്വിറ്റ് ചെയ്തു.

രാജ്യ താത്പര്യത്തിനെതിരായാണ് ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് സ്വാമി ആരോപിച്ചു. 'കശ്മീര്‍ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിന്ന രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേല്‍. എന്നാല്‍ പാലസ്തീന്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'പശ്ചിമ ജറുസലേം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കന്‍ തീരുമാനത്തില്‍ യാതൊരു പിഴവുമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ എംബസിയും ഈ മേഖലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, സ്വാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

It is against India's national interest to vote for the pro-Palestine Resolution in the UNGA. Palestine has never supported India on Kashmir question and Islamic terror attacks. Israel has stood with India always.