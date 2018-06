ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് അധികതീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. മുപ്പതില്‍പ്പരം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. അമേരിക്കന്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ തീരുമാനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം.

ആപ്പിള്‍, ബദാം, വെള്ളക്കടല, പരിപ്പ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് അധികതീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റീലിനും അലുമിനിയത്തിനും മേല്‍ അധിക നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കന്‍ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ചൈനയ്ക്കുമൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയും തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇതോടൊപ്പം ഏതാനും ഇരുമ്പ്-ഉരുക്ക് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി തീരുവ വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അലുമിനിയം-ഉരുക്ക് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കു നികുതി വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമേരിക്കയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയില്‍ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ മാസം പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. ചില ഉത്പന്നങ്ങളില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ പുതുക്കിയ തീരുവ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്നും മറ്റുള്ളവയില്‍ ഓഗസ്റ്റ് നാലോടെ ഫലത്തില്‍ വരുമെന്നും ഉരുക്കു വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

