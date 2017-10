ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനില്‍നിന്നുള്ള മറ്റൊരു രോഗിക്കു കൂടി സഹായഹസ്തം നീട്ടി ഇന്ത്യ. അടിയന്തര കരള്‍മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായ പാകിസ്താനി വനിത ഫര്‍സാന ഇജാസിനാണ് ഇന്ത്യ മെഡിക്കല്‍ വിസ അനുവദിച്ചത്.

We are giving Visa for the liver transplant surgery of Ms.Farzana Ijaz in India. https://t.co/gcU2fWYbib