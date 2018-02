ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ചൈനീസ് സാന്നിധ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ വിന്യസിച്ച് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യന്‍ അധീനതയിലുള്ള സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയില്‍ എട്ട് യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് ഇന്ത്യ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്ര മേഖലയില്‍ സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ചുമതലയാണെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിലയിരുത്തലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നീക്കം.

ഏത് സമയത്തും സജ്ജമായി എട്ട് യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ പട്രോളിങ്ങിനായുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്ര മേഖലയുടെ പ്രവേശനയിടങ്ങളില്‍ നീരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പല്‍ വ്യൂഹങ്ങളെ കൂടാതെയാണിത്. ഇതിന് പുറമേ പരീശിലന കപ്പലുകളും പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപഗ്രഹ നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌.

content highlights: india deploys eight warship on indian ocean region to eye on chinese ships