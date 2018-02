ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വാണിജ്യ, ഊര്‍ജമേഖലകളില്‍ യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ധാരണയായി. ഊര്‍ജസഹകരണം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ആറ് കരാറുകളിലും ഇരുപ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഒപ്പുവച്ചു.

കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. വളരെക്കാലങ്ങളായി ട്രൂഡോയുടെ വരവിനായി ഇന്ത്യ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കുടുംബവുമൊത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തിയതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും നരേന്ദ്രമോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തീവ്രവാദം ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതിരോധമാര്‍ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്ന് മോദി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഭീകരവാദപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ യോജിച്ച് പോരാടേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കും പരാമധികാരത്തിനും ഭീഷണിയാവുന്നവരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണാനാവില്ല. മതത്തെ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ ഒരു കാരണവശാലും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയും കാനഡയും സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും മോദി സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ്തതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് കാനഡ. ഒരുലക്ഷത്തിഇരുപതിനായിരത്തോളം ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഊര്‍ജരംഗത്ത് അതിശക്തമാണ് കാനഡ. ഇന്ത്യയുടെ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ഊര്‍ജാവശ്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കാനഡയുമായുള്ള സഖ്യം കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നും മോദി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

The talks with PM @JustinTrudeau were fruitful. Our discussions focussed on closer India-Canada cooperation in various sectors including investment, trade, energy and stronger people-to-people relations. pic.twitter.com/CoYvJkJwVj — Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2018

നേരത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജും ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലെ പൊതുതാല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചര്‍ച്ച നടത്തി. രാഷ്ട്രപതി ഭവനില്‍ ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമായി വിരുന്നുസല്‍ക്കാരവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

content highlights: PM Justin Trudeau, PM Narendra Modi discuss exploring ways to boost ties in several key areas, india and canada ink six pacts, india and canada held a high level discussion to boost trade and bilateral ties