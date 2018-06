യൂണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ്: ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയില്‍ പാകിസ്താനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പാകിസ്താന്‍ നടത്തുന്ന അര്‍ഥശൂന്യമായ വാചകക്കസര്‍ത്തുകൊണ്ട് യാഥാര്‍ഥ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ലെന്നും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. കശ്മീര്‍ സംബന്ധിച്ച് പാകിസ്താന്‍ പ്രതിനിധി യുഎന്‍ ജനറല്‍ അസംബ്ലിയില്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ.

അതി തീവ്രമായ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് കശ്മീരിലെ ജനങ്ങള്‍ വിധേയരാകുന്നതായി പാകിസ്താന്റെ യുഎന്‍ പ്രതിനിധി മലീഹ ലോധി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടി പറയവെ പാകിസ്താന്‍ ആരോണങ്ങളെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി നിരാകരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനമായ ജമ്മു കശ്മീര്‍ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യവും അനുചിതവുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പോലെയുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധി സന്ദീപ് കുമാര്‍ ബയ്യപ്പ പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീര്‍ വിഷയം ദുരുദ്ദേശപരമായി യുഎന്നില്‍ ഉന്നയിക്കാനുള്ള ശ്രമം മുന്‍പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ചലനവുമുണ്ടാക്കാതെ അത് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. പാകിസ്താന്റെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അര്‍ഥശൂന്യമായ വാചകക്കസര്‍ത്തുകൊണ്ട് ആ യാഥാര്‍ഥ്യത്തില്‍ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താന്‍ സാധിക്കില്ല- സന്ദീപ് കുമാര്‍ ബയ്യപ്പ പറഞ്ഞു.

