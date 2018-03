ദഹ്റാദൂണ്‍: ചൈനയുടെ ഏത് അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തെയും നേരിടാന്‍ ദോക്ലാമില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍. എന്തു വിലകൊടുത്തും സ്വന്തം പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ദോക്ലാമിലും അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലും ചൈന നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. സിക്കിം അതിര്‍ത്തിയായ ദോക്ലാമില്‍ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ 75 ദിവസം സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ നിലനിന്ന സാഹചര്യം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പരാമര്‍ശം.

'നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളെപ്പറ്റി പൊതുജനത്തിന് സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കകള്‍ വേണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാന്‍ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നതില്‍ അലംഭാവം വന്നിട്ടില്ല. കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകളുടെ തലവന്മാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്കിയിട്ടുണ്ട്'- നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജൂണില്‍ ചൈന സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരണം വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഷാങ്ഹായി കോ ഓപ്പറേഷന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നത്.

content highlights:India alert and ready for any situation in Doklam, says Nirmala Sitharaman