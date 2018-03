ലഖ്നൗ: രോഗിയുടെ മുറിച്ചുമാറ്റിയ കാല്‍ അയാളുടെ തന്നെ തല ഉയര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ തലയിണയായി ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഝാന്‍സി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വിവാദത്തില്‍. തലയിണ കിട്ടാത്തതിനാലാണ് രണ്ടുമണിക്കൂറോളം മുറിച്ചു മാറ്റിയ കാല്‍ ഉപയോഗിച്ച് രോഗിയുടെ തല ഉയര്‍ത്തിവച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

രോഗിയെ മുറിച്ച കാല്‍ തലയിണയായി വെച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ മൊബൈല്‍ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തെത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത്. എന്നാല്‍ ആരാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം രോഗിയുടെ പേര് ഘനശ്യാം(25) എന്നാണ്. റോഡ് അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

സ്‌കൂള്‍ ബസിലെ സഹായി ആയിരുന്നു ഇയാള്‍. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ സ്‌കൂള്‍ ബസും ട്രാക്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഘനശ്യാമിന്റെ ഒരു കാല്‍ മുട്ടിനു താഴെ വച്ച് മുറിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. ശേഷമാണ് മുറിച്ചുമാറ്റിയ കാല്‍ ഇയാളുടെ തല ഉയര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. തലയിണ നല്‍കിയില്ലെന്നും ഘനശ്യാമിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു.

'വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ആരും തയ്യാറായില്ല. രണ്ടുമണിക്കൂറിനു ശേഷം സമീപത്തെ ചന്തയില്‍നിന്ന് തലയിണ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു'. അതിനു ശേഷമാണ് മുറിച്ചുമാറ്റിയ കാല്‍ നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് ഘനശ്യാമിന്റെ ബന്ധു ജാനകിപ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ഉത്തരവാദികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എമര്‍ജന്‍സി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ. മഹേന്ദ്ര പാല്‍ സിങ്, സീനിയര്‍ റെസിഡന്റ് ഡോ. അലോക് അഗര്‍വാള്‍, നഴ്സുമാരായ ദീപാ നാരംഗ്, ശശി ശ്രീവാസ്തവ എന്നിവരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി അശുതോഷ് ഠണ്ടന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

