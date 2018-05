ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിക്കാനിരിക്കേ രാജരാജേശ്വരി നഗര്‍ (ആര്‍.ആര്‍. നഗര്‍) മണ്ഡലത്തില്‍നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ വ്യാജ വോട്ടര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. 10,000 വ്യാജ കാര്‍ഡുകളും ഒരുലക്ഷത്തോളം കൗണ്ടര്‍ ഫോയിലുകളുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തതെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ സഞ്ജീവ് കുമാര്‍ രാത്രി 11.45-ന് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.



ആര്‍.ആര്‍. നഗര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ആകെ 4,35,000 വോട്ടര്‍മാരാണുള്ളത്. ഇപ്പോള്‍ 4.71 ലക്ഷം വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം 45,000 വോട്ടര്‍മാര്‍ കൂടി. ഇത് വ്യാജമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടിയെടുക്കും. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ കേന്ദ്ര ഓഫീസില്‍നിന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമതീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ജാലഹള്ളില്‍ മഞ്ജുള എന്നയാളുടെ പേരിലുള്ള അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍നിന്നാണ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയില്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ആര്‍.ആര്‍. നഗര്‍ എം.എല്‍.എ. മുനിരത്‌നയുടെ അനുയായിയാണ് ഫ്‌ളാറ്റുടമ. സ്റ്റീലിന്റെ പെട്ടിയിലാണ് കാര്‍ഡുകള്‍ കൂട്ടമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.



കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് കര്‍ണാടകയില്‍ രണ്ടു വോട്ടര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് കണ്ടെത്തിയതായി ബി.ജെ.പി. നേരത്തേ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്റെ എന്റോള്‍മെന്റ് കേന്ദ്രത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കെട്ടുകണക്കിന് വ്യാജരേഖകള്‍ കണ്ടെത്തിയതായും ബി.ജെ.പി. അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തിനു പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരേ ശക്തമായ ആരോപണവുമായി ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്രനേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനന്തകുമാര്‍ ആരോപിച്ചു. ആര്‍.ആര്‍. നഗറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.



മുനിരത്‌ന വിജയിക്കാന്‍ വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കിയതിന് തെളിവാണിതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആദ്യം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഡി.വി. സദാനന്ദ് ഗൗഡയാണ്. തുടര്‍ന്നായിരുന്നു അന്വേഷണം.

