ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വിവിധയിടങ്ങളിലായി നടന്ന 6 ഏറ്റുമുട്ടലുകളില്‍ 2 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ക്രിമിനല്‍ക്കേസുകളില്‍ പ്രതികളായി പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് പോലീസ് വെടിവെപ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

നോയിഡയില്‍ നടന്ന വെടിവെപ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ശ്രാവണ്‍ ചൗധരിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു നല്കുന്നവര്‍ക്ക് 50,000 രൂപ പാരിതോഷികം പോലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇയാളില്‍ നിന്ന് ഏകെ 47 അടക്കം രണ്ട് തോക്കുകള്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. നോയിഡയിലേക്ക് ഇയാള്‍ വരുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടര്‍ന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നീക്കം.

സഹാരന്‍പൂരില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് അഹ്‌സാന്‍ എന്നയാള്‍ പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. മോട്ടോര്‍സൈക്കിളിലെത്തിയ ഒരാള്‍ ബാഗു തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ടുപോയെന്ന രാത്രി 12 മണിക്ക് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയത്. ഇയാളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ദാദ്രിയില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ജിതേന്ദര്‍ എന്ന കുറ്റവാളിയെ പോലീസ് കീഴ്‌പ്പെടുത്തിയത്. 25000 രൂപയായിരുന്നു ഇയാളെക്കുറിച്ച് വിവരം നല്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന പാരിതോഷികം. മറ്റിടങ്ങളില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലൂടെ കീഴടക്കിയതും തങ്ങള്‍ തിരയുന്ന കുറ്റവാളികളെയാണെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം. ഇവരില്‍ പലരും പോലീസിന്റെ പട്ടികയിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളാണ്.

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് 6 ഏറ്റുമുട്ടലുകളുമുണ്ടായത്. ഫെബ്രുവരിയില്‍ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 18 ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 25 പേര്‍ കസ്റ്റഡിയിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജനുവരിയില്‍ ഗുണ്ടകളുമായി നടന്ന പോലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിനിടയില്‍ ലഖ്‌നൗവില്‍ നിരപരാധിയായ ഒരു എട്ടുവയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു.

content highlights: In Six Encounters, Two Shot Dead In UP Within 24 Hours, AK-47 Recovered