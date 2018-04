ലക്‌നൗ: ദളിത് പ്രക്ഷോഭം അലയടിക്കുന്നതിനിടെ ദളിതരോട്‌ പുലര്‍ത്തുന്ന സമീപനത്തില്‍ പരാതിയുമായി ബിജെപി എം.പി. നാല് വര്‍ഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ 30 കോടി ദളിതര്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ യുപിയില്‍ നിന്നും ബിജെപി എംപി യശ്വന്ത് സിങ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒരു ദളിതനായതിനാല്‍ എനിക്ക് എന്റെ കഴിവുകള്‍ വിനിയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല, സംവരണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് താന്‍ ഒരു എംപിയായതെന്നും അദ്ദേഹം കത്തില്‍ പറയുന്നു.

യു.പിയില്‍ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ എം.പിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരാതിയുമായി കത്തയക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഛോട്ടെ ലാല്‍ ഖര്‍വാര്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അധിക്ഷേപിച്ച് ഇറക്കിവിട്ടെന്ന പരാതിയുമായി മോദിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

ഭാരത് ബന്ദ് ദിനത്തില്‍ ദളിതര്‍ക്കെതിരായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ ഇറ്റാവ എപിയായ അശോക് ധോറെ മോദിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു

Content Highlights: govt did nothing for 30 crore Dalits