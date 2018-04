ന്യൂഡല്‍ഹി: പവര്‍കട്ടുണ്ടായാല്‍ വൈദ്യുത വിതരണ കമ്പനികള്‍ പൗരന് നഷ് ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന നയം നടപ്പാക്കി ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍. ദീര്‍ഘവും മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കാത്തതുമായ പവര്‍ കട്ടുകള്‍ക്കാണ് പൗരന്മാര്‍ക്ക് കമ്പനികള്‍ നഷ് ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ടിവരിക. സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജാലിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായി ആം ആദ്മി സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്‍ ഡി ടി വി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പവര്‍കട്ടിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്ന പദ്ധതി ആപ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ മുമ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഗവര്‍ണറുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് റദ്ദാവുകയായിരുന്നു. വിപ്ലവകരവും നവീനവുമായ ആശയമാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. പവര്‍കട്ടുണ്ടായാല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പണം നഷ്ടപരിഹാരമായി നല്‍കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാകുന്നതോടെ വൈദ്യുത വിതരണ കമ്പനികള്‍ ജനങ്ങളോട് കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഉത്തരവ് പ്രകാരം, വൈദ്യുതി വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതുപ്രശ്‌നവും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കമ്പനികള്‍ പരിഹരിച്ചിരിക്കണം. ഇത് പാലിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പരാതിപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണം. മണിക്കൂറിന് അമ്പതു രൂപ വച്ച് ആദ്യ രണ്ടുമണിക്കുറിനു നല്‍കണം. പിന്നീടുള്ള ഓരോ മണിക്കൂറിനും നൂറുരൂപ വീതമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ടി വരിക.

ബി എസ് ഇ എസ് യമുന പവര്‍ ലിമിറ്റഡ്, ബി എസ് ഇ എസ് രാജ്ധാനി പവര്‍ ലിമിറ്റഡ്, ടാറ്റാ പവര്‍ ഡല്‍ഹി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ വൈദ്യുതി വിതരണരംഗത്തുള്ളത്.

പുതിയ നയപ്രകാരം, വൈദ്യുത വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞാല്‍ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഉപഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കമ്പനി നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഉപഭോക്താവിന്റെ മാസവാടകയില്‍നിന്ന് ഈ തുക പിന്നീട് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതില്‍ കമ്പനി വീഴ്ചവരുത്തിയാല്‍ ഉപഭോക്താവിന് പവര്‍ റെഗുലേറ്ററെ സമീപിക്കാം.

കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടാല്‍ അയ്യായിരം രൂപയോ ആദ്യത്തെ നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയുടെ അഞ്ചിരട്ടിയോ ഉപഭോക്താവിന് നല്‍കണം.

content highlights: in delhi consumer will get compensation in case of power failure