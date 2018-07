ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താൻ മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന് വിവാഹേതര ബന്ധത്തില്‍ അഞ്ചു മക്കളുണ്ടെന്ന് മുന്‍ ഭാര്യ റഹാം ഖാന്‍. ഇതില്‍ ചിലര്‍ ഇന്ത്യയിലാണുള്ളതെന്നും റഹാം ഖാന്റെ അത്മകഥയില്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ 'റഹാം ഖാന്‍' എന്ന ആത്മകഥയിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇമ്രാന്‍ ഖാനും റഹാന്‍ ഖാനും തമ്മില്‍ 10 മാസം നീണ്ടുനിന്ന വൈവാഹിക ബന്ധത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും നിരവധി സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുമാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. ഇക്കാലത്തുണ്ടായ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശവും പുസ്തകത്തില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്‍ കൂടാതെ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ സ്വവര്‍ഗ രതിയിലുള്ള താല്‍പര്യം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും പുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

റഹാം ഖാനും ഇമ്രാന്‍ ഖാനും തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണത്തിന്റെ വിവരണത്തിലൂടെയാണ് തന്റെ അവിവഹിത സന്താനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ പുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പല സ്ത്രീകളിലായി അഞ്ച് മക്കള്‍ തനിക്കുണ്ടെന്നും അവരില്‍ മൂത്ത ആള്‍ക്ക് 34 വയസ്സുണ്ടെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ തന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതായി റഹാം ഖാന്‍ പറയുന്നു. ഇതില്‍ ചിലര്‍ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയതായും റഹാം ഖാന്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

തന്റെ മുന്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ വ്യക്തിഗതമായ വിവരങ്ങള്‍ തനിക്കോ മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലുമോ താല്‍പര്യമുണര്‍ത്തേണ്ട കാര്യമല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോള്‍ അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് റഹാം ഖാന്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഭരണ കര്‍ത്താവുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ അയാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ കൂടി വിഷയമായിത്തീരും. ആ നിലയ്ക്ക് ഇതൊരു വിവാഹേതര ബന്ധം മാത്രമല്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുസ്തകത്തില്‍ പരാമര്‍ശ വിധേയമാകുന്നതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

തന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും റഹാം ഖാന്‍ പറയുന്നു. ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് തനിക്ക് സംഭവിച്ച പിഴവായിരുന്നെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളെ ബോധവല്‍കരിക്കുകയെന്നതുകൂടി തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ടെലിവിഷന്‍ അവതാരകയായ റഹാം ഖാന്‍ 2015ല്‍ ആണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാനുമായി വിവാഹം കഴിച്ചത്. പത്തു മാസത്തിനു ശേഷം അവര്‍ വിവാഹ മോചിതയാകുകയും ചെയ്തു.

