ഇന്‍ഡോര്‍: തങ്ങളുടെ ആകാരവടിവ് നഷ്ടമാകുമെന്ന് പേടിച്ച് നഗരങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് മുലയൂട്ടാന്‍ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതായി മധ്യപ്രദേശ് ഗവര്‍ണര്‍ ആനന്ദി ബെന്‍ പട്ടേല്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് പോഷകസമ്പന്നമായ മുലപ്പാലിന് പകരം കുപ്പിപ്പാലാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും ഇത് അമ്മക്കും കുഞ്ഞിനും ദോഷമാണെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

'ഇന്ന് നഗരങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്‍ മുലയൂട്ടാന്‍ മടി കാണിക്കുന്നു. മുലയൂട്ടുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ആകാരവടിവ് നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് അവര്‍ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മുലപ്പാല്‍ നല്‍കുന്നില്ല. പകരം കുപ്പിപ്പാലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുപ്പി തകരുന്നതുപോലെ തന്നെയാകും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിധിയും.' ആനന്ദിബെന്‍ പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു.

നവജാത ശിശുവിന്റെയും അമ്മയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമമുണ്ട്. അത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഗര്‍ഭിണികളായ യുവതികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളിലെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ അംഗന്‍വാടികളില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉജ്ജ്വല്‍ യോജന പദ്ധതിയില്‍ അംഗമാകണമെന്നും ആനന്ദി ബെന്‍ പട്ടേല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

content highlights: If the children are bottle-fed then their fate will be shattered says Anandiben Patel