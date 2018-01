ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് വലിയതോതില്‍ തൊഴിലവലരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ അവകാശവാദത്തെ കടന്നാക്രമിച്ച് മുന്‍ ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരം. പക്കോട വില്‍ക്കുന്നതും ജോലിയായി കണക്കാക്കിയാല്‍ ഭിക്ഷയെടുക്കുന്നതിനെയും ജോലിയായി കണക്കാക്കണമെന്ന് ചിദംബരം തുറന്നടിച്ചു. ജനുവരി 19 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ടി.വി ചാനലിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തെ പരിഹസിച്ചാണ് ചിദംബരം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

5. Even selling pakodas is a 'job' said PM. By that logic, even begging is a job. Let's count poor or disabled persons who are forced to beg for a living as 'employed' people.

പക്കോഡ വിറ്റ് ഒരാള്‍ ദിവസവും 200 രുപ വീതം സമ്പാദിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അയാളെ ജോലിയുള്ളയാളായല്ലേ പരിഗണിക്കുക എന്ന് മോദി അഭിമുഖത്തില്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയെന്നോണമാണ് ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്കോട വില്‍ക്കുന്നത് ഒരു ജോലിയാണെങ്കില്‍ ഭിക്ഷയെടുക്കുന്നതും ജോലിതന്നെയാണ്. ഭിക്ഷയെടുക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായ ദരിദ്രരെയും അംഗവൈകല്യമുള്ളവരെയും ഇനി ജോലിയുള്ളവരായി കണക്കാക്കണമെന്നും ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

In the debate on jobs, it is important to keep the distinction between 'job' and 'self employment'. A 'job' is certain, regular and reasonably secure. We want to know how many such jobs have been created.