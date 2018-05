മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ബിജെപി - ശിവസേന സഖ്യം പ്രാവര്‍ത്തികമായില്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവുമായ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീല്‍. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില്‍ ശിവ്‌സേനയുമായി സഖ്യം ചേരാന്‍ ബിജെപി നിര്‍ബന്ധിതമായിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പാല്‍ഘാര്‍ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ നാളെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീലിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. പാല്‍ഘാറില്‍ ബിജെപിക്കും ശിവ്‌സേനക്കും വെവ്വേറെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണുള്ളത്. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നടപടികളാണ് ബിജെപി ശിവസേന ബന്ധം താറുമാറാക്കിയതെന്ന് പാട്ടീല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാല്‍ഘാറില്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെ രാഷ്ട്രീയമര്യാദ കാട്ടിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയും ശിവ്‌സേനയും ഒന്നിച്ച നിന്ന് പ്രമുഖ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയൊന്നും നേരിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞു.

എംപിയായിരുന്ന ചിന്താമന്‍ വാനഗെ മരിച്ചതോടെ വന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് നാളെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സിറ്റിങ് സീറ്റിലേക്ക് വനഗെയുടെ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നാരെയെങ്കിലും നിര്‍ത്താമെന്ന ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടലുകളെ തകിടം മറിച്ച് ശിവ്‌സേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്‍ ശ്രീനിവാസ് വനഗെയെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കുകയായിരുന്നു. രാജേന്ദ്ര ഗാവിത്താണ് ഇവിടെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി.

30 വര്‍ഷമായി തുടര്‍ന്നുവന്ന ശിവസേന - ബിജെപി സഖ്യം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വഷളാവുകയായിരുന്നു. ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്‍ തുടങ്ങിയ അകല്‍ച്ച കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ ഇനി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന ശിവസേനയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.

