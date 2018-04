ചെന്നൈ: അഞ്ഞൂറിന്റേയും രണ്ടായിരത്തിന്റേയും നോട്ടുകെട്ടുകള്‍ക്കൊണ്ട് പശ്ചാത്തലം. ഇരുന്നൂറ് രൂപ കെട്ടുകള്‍കൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന്റെ രണ്ടിതളുകള്‍. രണ്ടായിരം രൂപ കൊണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് ഇതളുകള്‍. ഒപ്പം സ്വര്‍ണം കൊണ്ടും, വജ്രം കൊണ്ടും അലങ്കാരം. ഇത് കോയമ്പത്തൂരിലെ മുത്തുമാരിയമ്മന്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹാലങ്കാരം. നോട്ട് കെട്ടുകള്‍ അടക്കം അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ അലങ്കാരമാണ് ദേവിക്ക് ഭക്തജനങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പുത്താണ്ടിനോട്(പുതുവര്‍ഷദിനം) അനുബന്ധിച്ചാണ് മുത്തുമാരിയമ്മന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദേവിയെ ഇങ്ങനെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പോലും വിശ്വാസികളെത്തുന്നു. മലയാളികള്‍ വിഷുവാഘോഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുത്താണ്ട് ആഘോഷത്തിന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇവിടത്തെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഈ ദിനം.

മലയാളികള്‍ വിഷുക്കണി കാണുന്നത് പോലെ തമിഴ്‌നാട്ടിലും ഈ ദിനത്തില്‍ വിശ്വാസികള്‍ കണിയൊരുക്കാറുണ്ട്. പുതിയ ദിനം കണികണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നല്ലതാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം.

