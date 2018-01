ഹൈദരാബാദ്: മതത്തിന്റെ പേരില്‍ അടുത്തിടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ കൊലപാതകങ്ങളില്‍ നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചതിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ്. ഹൈദരാബാദില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യാടുഡേ സൗത്ത് കോണ്‍ക്ലേവില്‍ പങ്കെടുക്കവേ ആയിരുന്നു പ്രകാശ് രാജിന്റെ പ്രതികരണം.

അവര്‍ എന്നെ ഹിന്ദുവിരുദ്ധനെന്നു വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാന്‍ മോദി വിരുദ്ധനാണ്, അമിത് ഷാ വിരുദ്ധനാണ്, ഹെഗ്‌ഡെ വിരുദ്ധനാണ്. അവര്‍ ഹിന്ദുക്കളല്ല. കൊലപാതകങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നവര്‍ ഹിന്ദുക്കളല്ല.- പ്രകാശ് രാജ് പരിപാടിയില്‍ പറഞ്ഞു.

I am anti-Modi, I am anti-Hegde, I am anti-Amit Shah and according to me they are not Hindus: @prakashraaj at India Today #SouthConclave18.

LIVE: https://t.co/tj9yqTQNKX pic.twitter.com/p7as2kH0h6