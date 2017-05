ഹൈദരാബാദ്: ജന്മദിനത്തിലെ അതിരുവിട്ട ആഘോഷം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായപ്പോള്‍ 22 കാരന്‍ ജയിലിലായി.

പിസ്റ്റല്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് നിരന്തരം വെടിയുതിര്‍ത്ത് ആഘോഷം നടത്തുന്ന വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദ് ഫലക്‌നുമ സ്വദേശി മിസ്ര ഇബ്രാഹിമാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്.

മെയ് അഞ്ചിനായിരുന്നു മിസ്രയുടെ ജന്മദിനം. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആകാശത്തേക്ക് നിരവധി തവണ വെടിയുതിര്‍ത്തു. സുഹൃത്തുക്കള്‍ പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വീഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് മിസ്രയ്ക്ക് പണികിട്ടിയത്.

മിസ്രയ്‌ക്കെതിരെയും തോക്കുടമയ്‌ക്കെതിരെയും 1959ലെ ആയുധ നിയമ പ്രകാരം കേസെടുത്തായി ഫലക്‌നുമ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ താജുദ്ദീന്‍ പറഞ്ഞു. ലൈസന്‍സുള്ള ആയുധമാണെങ്കിലും പൊതു സ്ഥലത്ത് അത് ഉപോയഗിക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ ഹൈദരാബാദ് മക്കബൊല്ലാറം മാര്‍ക്കറ്റില്‍ സമാനമായി വെടിയുതിര്‍ത്ത ആര്‍മി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

#WATCH: A man firing in the air to celebrate birthday in Hyderabad's Falaknuma, case registered under the Arms Act. pic.twitter.com/jhlfDskSQP