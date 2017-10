ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു.

അഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ തടര്‍ച്ചയായി പെയ്ത കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിനടയിലായത്.

ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാരി ഹില്‍ മേഖലയില്‍ പെയ്ത കനത്ത മഴയില്‍ മതില്‍ ഇടിഞ്ഞ് വീടിനു മുകളില്‍ വീണ് 28 കാരനും ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചാര്‍മിനാല്‍ മേഖലയില്‍ ഒരാള്‍ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റും മരിച്ചു.

#WATCH: Car stuck due to massive flooding following incessant rainfall in Hyderabad; schools & colleges ordered to remain shut today. pic.twitter.com/MLZw2OqHc5