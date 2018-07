ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ ജിയോ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ശ്രേഷ്ഠപദവി നല്‍കിയ വിവാദത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം. തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സാമഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രചാരണമാണ്‌ വിവാദത്തിനു കാരണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രേഷ്ഠപദവി നല്‍കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന തെറ്റായ വിവര പ്രചാരണങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമായി, സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിശദീകരണം ഇതാ-എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ട്വീറ്റ്.

In response to some misinformation campaign in social media regarding "Institutes of Eminence", please find herewith clarifications on commonly raised questions #InstituteofEminence pic.twitter.com/K6IB5ILpfb