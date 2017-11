ഗാന്ധിനഗര്‍: അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്നുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വിസ് ബാങ്കില്‍ അക്കൗണ്ടുള്ള എത്ര പേരെ ജയിലിലാക്കാന്‍ ബി ജെ പി സര്‍ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഗുജറാത്തിലെ ഭറൂച്ചില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍.

"മോദി ജയിലില്‍ അടച്ച ഒരാളുടെയെങ്കിലും പേരു പറയൂ. വിജയ് മല്യ പുറത്താണുള്ളത്. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ആഘോഷിക്കുകയാണ് മല്ല്യ"- രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം ബി ജെ പിക്ക് ഷോക്കടിക്കമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

They have been power for the last 3 years. How many Swiss account holders are in jail? Tell me: Rahul Gandhi in Bharuch, Gujarat pic.twitter.com/HGjU5Fr1L9